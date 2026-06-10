مساران متوازيان.. تثبيت التهدئة وترتيبات طويلة الأمد (الجمهورية)

تؤكّد أوساط ديبلوماسية متابعة لـصحيفة الجمهورية، أنّ الاتصالات الجارية حالياً تدور على مستويَين متوازيَين: الأول لبناني - إسرائيلي يهدف إلى منع انهيار التهدئة القاضية بعدم قصف شمال مقابل عدم قصف ، والثاني لبناني ـ أميركي يهدف إلى تحويل وقف النار الموقت إلى ترتيبات أكثر استقراراً.