منيمنة وخلف: بيروت ليست ملكاً لأحد

أصدر النائبان وملحم خلف بيانا اعتبرا فيه انه" يمكن لأي لقاء أن يدّعي تمثيل "نواب بيروت" فيما يُستثنى منه عدد من النواب المنتخبين عن العاصمة".

وأكدا ان" ليست ملكاً لأحد، ولا تُدار بمنطق المناكفات أو الانتقائية السياسية. ما تحتاجه المدينة هو تعاون جدي بين جميع ممثليها لمعالجة أزماتها، لا إعادة إنتاج الممارسات نفسها التي أوصلتنا إلى هذا الواقع".



وقالا:"سنبقى منفتحين على أي جهد يخدم بيروت وأهلها، لكننا سنسمي الأمور بأسمائها عندما يجري استخدام العناوين الجامعة لتبرير التهميش والنفس الاقصائي والانتقائي. فمصلحة المدينة أكبر من الحسابات السياسية الضيقة، وأهل بيروت يستحقون أفضل من ذلك".



وختم البيان:"لعلّ التجربة البلدية الحالية خير دليل على نتائج التسويات الهجينة ومنطق الاستئثار واستبعاد الأصوات الإصلاحية والناقدة. فقد سبق أن نبّهنا إلى مخاطر هذا النهج، واليوم يدفع ثمن أداءٍ ترقيعيٍّ عاجز عن تلبية أبسط تطلعاتهم. المطلوب أن نتعلّم من الأخطاء لا أن نكرّرها تحت عناوين مختلفة".