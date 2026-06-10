اقتحام محلات تجارية بعد منتصف الليل.. شعبة المعلومات تتحرك

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات
من تحديد هويّته، وهو:
م. ه. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.
بتاريخ 26-05-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة البوار، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، "مفك براغي
" عدد 2، معطفًا وقفّازات.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 10 عمليّات سرقة ليلاً، بواسطة الكسر والخلع، من داخل المحلّات في عدّة مناطق، من بينها: حالات، نهر إبراهيم، غزير
، الكسليك، زوق مصبح وأدما، مُستخدماً المسدّس الحربي والأدوات المضبوطة بحوزته.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني".