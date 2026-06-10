اقتحام محلات تجارية بعد منتصف الليل.. شعبة المعلومات تتحرك

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



" حدثت في الآونة عدّة عمليّات سرقة بواسطة الكسر والخلع في مناطق ضمن من قبل شخص مجهول الهويّة، كان يعمد إلى اقتحام المحلّات التجاريّة بعد منتصف الليل ويسرق من داخلها ما توفّر له، وكان آخرها بتاريخ 26-5-2026، حيث دخل إحدى الصيدليّات في محلّة حالات وسرق بقيمة ثلاثة آلاف أميركي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.



بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو:



م. ه. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.



بتاريخ 26-05-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة البوار، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، "مفك " عدد 2، معطفًا وقفّازات.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 10 عمليّات سرقة ليلاً، بواسطة الكسر والخلع، من داخل المحلّات في عدّة مناطق، من بينها: حالات، نهر إبراهيم، ، الكسليك، زوق مصبح وأدما، مُستخدماً المسدّس الحربي والأدوات المضبوطة بحوزته.



أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني".