بحث أمني برئاسة الحجار.. عاشوراء والاعتداءات الإسرائيلية في صلب النقاش

واستهل الوزير الحجار الاجتماع بتوجيه التحية إلى أرواح والعسكرية والدفاع المدني الذين استشهدوا خلال الحرب أثناء تأدية واجبهم الوطني.

وجرى تقييم الواقع الأمني العام، واتُخذت قرارات تقضي بمواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية الاستباقية في مختلف المناطق، بما يساهم في حفظ الأمن والنظام.

وبحث المجتمعون في التدابير الأمنية الواجب اتخاذها عشية إحياء مراسم عاشوراء، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.

كذلك، تم عرض الاجراءات الميدانية التي تنفذها مفارز السير في للتخفيف من الازدحام لاسيما في وعند مداخلها، وطلب الوزير الحجار الاستمرار بتعزيزها وتكثيف تواجد العناصر والعمل على تحسين الانسيابية المرورية، وايلاء أهمية خاصة لضبط مخالفات الدراجات النارية.

وأكد الوزير الحجار أن تعزيز الاستقرار الداخلي من أولويات العمل الامني، مشددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية بما يضمن حماية المواطنين.