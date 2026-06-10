مشهد مروّع جراء الاستهداف في صيدا

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تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
لبىّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
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