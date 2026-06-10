عاجل
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
مجلس التعاون الخليجي: نطالب إيران بالوقف الفوري والكفّ عن استهداف دول المجلس ومصالحها
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مشهد مروّع جراء الاستهداف في صيدا

2026-06-10 | 07:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مشهد مروّع جراء الاستهداف في صيدا
مشهد مروّع جراء الاستهداف في صيدا



أفاد مراسل الجديد أن سيارة استُهدفت قرب شارع رياض الصلح في مدينة صيدا، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى عدد من السيارات المجاورة.

مقالات ذات صلة
مشهد مروّع جراء الاستهداف في صيدا

محليات

مروّع

الاستهداف

صيدا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من موقع الاستهداف في صيدا.. مراسل الجديد ينقل المشهد
الرئيس عون: اخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية

اقرأ ايضا في محليات

رجي: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية
09:23

رجي: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية

لبىّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

09:23

رجي: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية

لبىّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

بشأن الإمتحانات الرسمية.. بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة
09:04

بشأن الإمتحانات الرسمية.. بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة

صدر عن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان البيان التالي

09:04

بشأن الإمتحانات الرسمية.. بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة

صدر عن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان البيان التالي

يحدث الآن

اخترنا لك
رجي: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية
09:23
بشأن الإمتحانات الرسمية.. بيان لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة
09:04
الجيش ينعى الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرًا بجراحه إثر غارة إسرائيلية
08:43
لجنة مراقبة هيئات الضمان تحذّر المواطنين من التعامل مع شركة تأمين "غير مرخصة"
07:45
من موقع الاستهداف في صيدا.. مراسل الجديد ينقل المشهد
07:44
الرئيس عون: اخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية
07:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026