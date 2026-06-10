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وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية
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الرئيس عون: قرار السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية يجسد عمق الأخوة بين البلدين ويدعم مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان
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مصادر دبلوماسية للجديد: الوفد الاسرائيلي لا يبدي استعداداً جِدياً لتقديم تنازلات في الملفات التي يطلبها لبنان وهو لا يريد التفاوض بل جاء الى المفاوضات عنوة لتلبية رغبة الاميركيين
2026-06-10 | 13:01
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مصادر دبلوماسية للجديد: الوفد الاسرائيلي لا يبدي استعداداً جِدياً لتقديم تنازلات في الملفات التي يطلبها لبنان وهو لا يريد التفاوض بل جاء الى المفاوضات عنوة لتلبية رغبة الاميركيين
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