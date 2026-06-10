مصادر دبلوماسية للجديد: الوفد الاسرائيلي لا يبدي استعداداً جِدياً لتقديم تنازلات في الملفات التي يطلبها لبنان وهو لا يريد التفاوض بل جاء الى المفاوضات عنوة لتلبية رغبة الاميركيين