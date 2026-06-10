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محليات

مصادر دبلوماسية للجديد: الوضع اللبناني دقيق وخطير واستمرار التخبط الداخلي يحد من قدرة لبنان على وضع ضوابط للتمدد الإسرائيلي في الجنوب

2026-06-10 | 13:11
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مصادر دبلوماسية للجديد: الوضع اللبناني دقيق وخطير واستمرار التخبط الداخلي يحد من قدرة لبنان على وضع ضوابط للتمدد الإسرائيلي في الجنوب
مصادر دبلوماسية للجديد: الوضع اللبناني دقيق وخطير واستمرار التخبط الداخلي يحد من قدرة لبنان على وضع ضوابط للتمدد الإسرائيلي في الجنوب
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مصادر دبلوماسية للجديد: الوضع اللبناني دقيق وخطير واستمرار التخبط الداخلي يحد من قدرة لبنان على وضع ضوابط للتمدد الإسرائيلي في الجنوب

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