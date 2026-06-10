مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي

الحجار: ضبطنا وفككنا عصابات تهريب المخدرات ⁠وننسق مع السعودية في ضبط عمليات تهريب الممنوعات

الحجار: ضبطنا وفككنا عصابات تهريب المخدرات ⁠وننسق مع السعودية في ضبط عمليات تهريب الممنوعات

الحجار: ضبطنا وفككنا عصابات تهريب المخدرات ⁠وننسق مع السعودية في ضبط عمليات تهريب الممنوعات

وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية