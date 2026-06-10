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محليات

وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية

2026-06-10 | 16:37
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وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية
وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية
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وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية

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