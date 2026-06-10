وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانًا يرحب فيه بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ويعبّر عن بالغ تقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توجيهاته هذه، التي أتت استناداً إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.