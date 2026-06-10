وزير الداخلية أحمد الحجار: نشكر المملكة على قرار استئناف الصادرات اللبنانية هذه الخطوة هي بداية ثقة بمؤسسات الدولة وقد ⁠اتخذنا الإجراءات اللازمة لضبط معابرنا الحدودية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما حول تنظيم امتحان نهائي تعويضي لفصل ربيع 2025-2026 للطلاب القاطنين في المناطق الواقعة في نطاق استهدافات العدو الإسرائيلي وتلك المتاخمة لها،وللطلاب المحتمل تعرضهم للخطر جراء انتقالهم ذهاباً وإياباً ما بين محلة إقامتهم والمؤسسات الجامعية الخاصة التي يتابعون الدراسة فيها. وجاء في التعميم :
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانًا يرحب فيه بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ويعبّر عن بالغ تقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توجيهاته هذه، التي أتت استناداً إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.