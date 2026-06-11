لبنان والمنحى الخطير.. هل تنهار المفاوضات؟ (المدن)

بناءً على نيّات إسرائيل
والتغيُّرات المتسارعة المرتبطة بمواقف الرئيس الأميركي، يتخوف مصدر سياسي من عرقلة انعقاد الجلسة الخامسة من المفاوضات المباشرة، مستدركاً بأن عدم انعقادها سيعني دخول لبنان
في منحى خطير، وأن إسرائيل ستمضي في تدمير ما تبقّى من الجنوب.
ويشدد المصدر على إصرار لبنان على التفاوض منفرداً وعدم تكرار تجربة "وحدة المسار" التي سادت خلال مفاوضات مدريد
مع سوريا
. ويؤكد أن هدف المفاوضات هو الوصول إلى واقع معاكس تماماً لِما يشهده الجنوب اليوم
؛ أي وقف الحرب، وانسحاب إسرائيل، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم.
ويؤكد ما بين سطور كلام المصدر الدبلوماسي وجود خشية حقيقية من أن تمضي إسرائيل في عدوانها وألا تلتزم بأي تعهد يتعلق بوقف إطلاق النار، فيما لا يملك لبنان سوى خيار التفاوض، مع التشديد على أن الأهم هو تحقيق وقف النار، من أيّ جهة أتى.