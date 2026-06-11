مراد يشكر السعودية وولي العهد: عودة الصادرات اللبنانية "بارقة أمل للبنان"

رحّب النائب حسن مراد بقرار استئناف استيراد الصادرات إلى ، معتبرًا أنه يأتي في وقت يحتاج فيه إلى كل بارقة أمل، ويؤكد أن الانفتاح والحوار والتعاون الاقتصادي يبقى الطريق الأقصر نحو الاستقرار والتنمية.

