مراد يشكر السعودية وولي العهد: عودة الصادرات اللبنانية "بارقة أمل للبنان"

وأشار عبر منصة "إكس"، إلى أن القرار لا ينعكس فقط على حركة التجارة، بل يحمل رسالة دعم حقيقية للمزارعين والمنتجين في البقاع
ولبنان الذين صمدوا رغم الأزمات وتمسكوا بأرضهم وإنتاجهم في أصعب الظروف.
ولفت إلى أن عودة الأسواق العربية
إلى احتضان المنتجات اللبنانية
تعني حماية آلاف العائلات، وتنشيط الدورة
الاقتصادية، وإعادة الثقة بقدرة لبنان
على النهوض.
وتوجّه مراد بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية
وولي العهد
الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الإيجابية، وعلى كل مبادرة تعيد مدّ جسور التعاون العربي
لما فيه خير شعوب الأمة واستقرارها وتقدمها.