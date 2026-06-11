"مقاتل مزعوم".. وتوضيح عاجل من حزب الله

صدر عن العلاقات الإعلامية في :





تعقيبًا على التقرير الذي بثته شبكة CNN، والذي ادّعت فيه إجراء مقابلة مع شخص قدّمته على أنه مقاتل في ، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب وبشكل قاطع أن الشخص المذكور ليس عنصرًا في حزب الله لا من قريب ولا بعيد، وأنها لم تنسّق أو تسهّل أو تُرتّب أي لقاء من هذا النوع مع أي وسيلة إعلامية.



وحفاظًا على المعايير المهنية وأصول العمل الإعلامي، ندعو جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية إلى التحلّي بالمسؤولية والمهنية، ونؤكد مجددًا أن العلاقات الإعلامية هي الجهة المخوّلة حصرًا بتنسيق أي تواصل أو لقاءات مع المختلفة، وهي على استعداد دائم للتعاون بما يخدم العمل الإعلامي المهني والمسؤول.