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محليات

✈️ 6 رابحين رح يكونوا بنهاية النشرة (فيديو وتفاصيل)

2026-06-11 | 13:16
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✈️ 6 رابحين رح يكونوا بنهاية النشرة (فيديو وتفاصيل)
✈️ 6 رابحين رح يكونوا بنهاية النشرة (فيديو وتفاصيل)

✈️ 6 رابحين رح يكونوا بنهاية النشرة.. وسفرة إلى شرم الشيخ لكل رابح!
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✈️ 6 رابحين رح يكونوا بنهاية النشرة (فيديو وتفاصيل)

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الرئيس عون يستقبل الأمير يزيد بن فرحان.. وهذا ما بحثه معه
15:26

الرئيس عون يستقبل الأمير يزيد بن فرحان.. وهذا ما بحثه معه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا ، مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن .

وخلال اللقاء حمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره الى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية ، مجددا التأكيد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة اخرى وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات ، متمنياً للملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار والامان .

15:26

الرئيس عون يستقبل الأمير يزيد بن فرحان.. وهذا ما بحثه معه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا ، مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن .

وخلال اللقاء حمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره الى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية ، مجددا التأكيد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة اخرى وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات ، متمنياً للملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار والامان .

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