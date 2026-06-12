خسائر الجنوب العمرانية.. تُقدَّر بالمليارات (اللواء)

زعم القائد السابق لوحدة "ماجلان" في الجيش الإسرائيلي أن "دفاعات "حزب الله" في جنوب لبنان تشهد انهيارًا كبيرًا"، مدعيًا أن "قواته دمرت مجمعًا ضخمًا تحت الأرض في منطقة بوفورت (الشقيف) شمال الليطاني، وصفه بأنه "مدينة كاملة" تضم غرف عمليات ومستشفى ومخازن أسلحة وإمدادات تكفي لأشهر".

