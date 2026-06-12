خسائر الجنوب العمرانية.. تُقدَّر بالمليارات (اللواء)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشرت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي ايلا واوية مقطع فيديو على منصة "أكس" زعمت انها مشاهد أثناء ملاحقة مسيرة لعنصرين من "حزب الله" داخل احد الأنفاق في جنوب لبنان.
زعم القائد السابق لوحدة "ماجلان" في الجيش الإسرائيلي أن "دفاعات "حزب الله" في جنوب لبنان تشهد انهيارًا كبيرًا"، مدعيًا أن "قواته دمرت مجمعًا ضخمًا تحت الأرض في منطقة بوفورت (الشقيف) شمال الليطاني، وصفه بأنه "مدينة كاملة" تضم غرف عمليات ومستشفى ومخازن أسلحة وإمدادات تكفي لأشهر".