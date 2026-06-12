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محليات

"الحملة مستمرة".. بيان وتحذير من بلدية الشويفات

2026-06-12 | 07:17
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&quot;الحملة مستمرة&quot;.. بيان وتحذير من بلدية الشويفات
"الحملة مستمرة".. بيان وتحذير من بلدية الشويفات

أصدرت بلدية الشويفات بياناً جاء فيه :

  • تؤكد بلدية مدينة الشويفات أن حملة إزالة التعديات عن الأملاك العامة والطرقات مستمرة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وتشدد على أن الإزالات تطال تعديات ومخالفات عائدة إلى محال ومؤسسات تجارية سبق إنذار أصحابها مراراً بوجوب إزالتها، ولا علاقة لها بأي مخيمات أو خيم للنازحين.

  • كما تؤكد البلدية أن أي تعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي أو لعناصر البلدية أثناء قيامهم بواجباتهم سيُعتبر تعدياً على السلطة العامة وهيبة الدولة، وستُتخذ بحق المرتكبين الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من دون أي تهاون.

  • وتستنكر البلدية بشدة ما تعرض له آمر فصيلة مخفر الشويفات، المشهود له بالنزاهة والكفاءة والمناقبية وحسن إدارة الشؤون الأمنية في المدينة.

  • كما تتوجه البلدية بالشكر والتقدير إلى ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على مهنيتهم العالية وانضباطهم وحسن تعاطيهم مع المواطنين خلال تنفيذ هذه الحملة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.

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