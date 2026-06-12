"الحملة مستمرة".. بيان وتحذير من بلدية الشويفات

تؤكد بلدية أن حملة إزالة التعديات عن الأملاك العامة والطرقات مستمرة بمؤازرة ، وتشدد على أن الإزالات تطال تعديات ومخالفات عائدة إلى محال ومؤسسات تجارية سبق إنذار أصحابها مراراً بوجوب إزالتها، ولا علاقة لها بأي مخيمات أو خيم للنازحين.

كما تؤكد البلدية أن أي تعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي أو لعناصر البلدية أثناء قيامهم بواجباتهم سيُعتبر تعدياً على وهيبة الدولة، وستُتخذ بحق المرتكبين الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من دون أي تهاون.

وتستنكر البلدية بشدة ما تعرض له آمر فصيلة مخفر ، المشهود له بالنزاهة والكفاءة والمناقبية وحسن إدارة في المدينة.