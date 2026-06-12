السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية

وحطّت الطائرة التي أقلّت السفير الدوسري عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث كان في استقباله في صالون الشرف ممثل وزارة الخارجية اللبنانية السفير علي حبحب، إلى جانب سفراء قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسلطنة عُمان الدكتور أحمد السعيدي، والكويت محمد سلطان الشرجي، إضافة إلى أركان السفارة السعودية في بيروت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن وزيرة التربية ريما كرامي حصلت على إفادة نجاح عام 1984 من دون الخضوع للامتحانات الرسمية بسبب الحرب الأهلية في حينها، إلا أن "الجديد" دققت، وتبين خلاف ذلك،
صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة البيان التالي: