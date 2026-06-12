الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية

2026-06-12 | 07:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية

وصل سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى الجمهورية اللبنانية فهد الدوسري، بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لتسلم مهامه الديبلوماسية في لبنان.


وحطّت الطائرة التي أقلّت السفير الدوسري عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث كان في استقباله في صالون الشرف ممثل وزارة الخارجية اللبنانية السفير علي حبحب، إلى جانب سفراء  قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسلطنة عُمان الدكتور أحمد السعيدي، والكويت محمد سلطان الشرجي، إضافة إلى أركان السفارة السعودية في بيروت

مقالات ذات صلة
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية

محليات

السفير

الدوسري

بيروت

لتسلّم

مهامه

سفيراً

للمملكة

العربية

السعودية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد رفضنا لكل مخرجات جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة مع العدو التي فرضت التزامات أحادية الجانب على لبنان
"الحملة مستمرة".. بيان وتحذير من بلدية الشويفات

اقرأ ايضا في محليات

"جيد جداً" لوزيرة التربية ريما كرامي (بالصورة)
09:23

"جيد جداً" لوزيرة التربية ريما كرامي (بالصورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن وزيرة التربية ريما كرامي حصلت على إفادة نجاح عام 1984 من دون الخضوع للامتحانات الرسمية بسبب الحرب الأهلية في حينها، إلا أن "الجديد" دققت، وتبين خلاف ذلك،

09:23

"جيد جداً" لوزيرة التربية ريما كرامي (بالصورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن وزيرة التربية ريما كرامي حصلت على إفادة نجاح عام 1984 من دون الخضوع للامتحانات الرسمية بسبب الحرب الأهلية في حينها، إلا أن "الجديد" دققت، وتبين خلاف ذلك،

يحدث الآن

اخترنا لك
"جيد جداً" لوزيرة التربية ريما كرامي (بالصورة)
09:23
"ندين جولة المفاوضات الأخيرة ونرفض مخرجاتها".. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
08:22
"راح بيتي"..لحظات صعبة لمواطن جنوبي (شاهد الفيديو)
08:22
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد رفضنا لكل مخرجات جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة مع العدو التي فرضت التزامات أحادية الجانب على لبنان
07:55
"الحملة مستمرة".. بيان وتحذير من بلدية الشويفات
07:17
الجيش الاسرائيلي ينشر.. مسيرة تلاحق الحزب (فيديو)
06:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026