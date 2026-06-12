السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية

وحطّت الطائرة التي أقلّت الدوسري عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث كان في استقباله في صالون الشرف ممثل السفير علي حبحب، إلى جانب سفراء قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسلطنة عُمان الدكتور أحمد السعيدي، والكويت محمد الشرجي، إضافة إلى أركان السفارة في