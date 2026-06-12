الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت.. وبحث بأمن العاصمة

استقبل والبلديات الحجار، في مكتبه في الوزارة، وفدا من نواب ضم: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، الصايغ، هاكوب ترزيان، أمين شري، عدنان طرابلسي، إدكار طرابلسي، نقولا صحناوي، ومحمد خواجة، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان.

