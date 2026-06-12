الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت.. وبحث بأمن العاصمة

وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون العاصمة
الإدارية والمالية، وسبل تعزيز الدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظ والمجلس البلدي، بما يؤمن حسن سير المرفق العام، وتحسين الواقع الخدماتي في بيروت
.
كما تناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في العاصمة، والإجراءات والتدابير المتخذة لتنظيم السير وتخفيف الازدحام وقمع المخالفات، وتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي
وفوج حرس مدينة بيروت للحفاظ على الأمن فيها.
وشدد الوزير الحجار على أن "بيروت، بما تمثله من رمزية وطنية ودور جامع لجميع اللبنانيين، تحظى بمتابعة خاصة من الوزارة"، مؤكداً "الحرص على أهمية تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة".