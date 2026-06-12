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محليات

الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت.. وبحث بأمن العاصمة

2026-06-12 | 05:45
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الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت.. وبحث بأمن العاصمة
الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت.. وبحث بأمن العاصمة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، وفدا من نواب بيروت ضم: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، فيصل الصايغ، هاكوب ترزيان، أمين شري، عدنان طرابلسي، إدكار طرابلسي، نقولا صحناوي، ومحمد خواجة، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان.

وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون العاصمة الإدارية والمالية، وسبل تعزيز الدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظ والمجلس البلدي، بما يؤمن حسن سير المرفق العام، وتحسين الواقع الخدماتي في بيروت.

كما تناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في العاصمة، والإجراءات والتدابير المتخذة لتنظيم السير وتخفيف الازدحام وقمع المخالفات، وتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت للحفاظ على الأمن فيها.

وشدد الوزير الحجار على أن "بيروت، بما تمثله من رمزية وطنية ودور جامع لجميع اللبنانيين، تحظى بمتابعة خاصة من الوزارة"، مؤكداً "الحرص على أهمية تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة".
 
 
 
 
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