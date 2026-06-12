"عقود تدمرت بأسبوع".. هل تنهار دفاعات الحزب؟

زعم القائد السابق لوحدة "ماجلان" في الجيش أن "دفاعات "حزب الله" في تشهد انهيارًا كبيرًا"، مدعيًا أن "قواته دمرت مجمعًا ضخمًا تحت في منطقة بوفورت (الشقيف) شمال الليطاني، وصفه بأنه "مدينة كاملة" تضم غرف عمليات ومستشفى ومخازن أسلحة وإمدادات تكفي لأشهر".



وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، قال الضابط : "الحزب أُضعف بشدة مقارنة بما كان عليه قبل عام ونصف"، معتبرًا أنه "بات يتجنب الاحتكاك المباشر مع الجيش الإسرائيلي ويعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة".



وأضاف: "قواته أمضت عامين في التخطيط للعملية ضد مجمع بوفورت، وتمكنت خلال العمليات من تفكيك مئات العبوات الناسفة وتأمين الطرق أمام تقدم الوحدات العسكرية نحو نهر الليطاني".



وتابع: "المجمع كان يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة ومخازن للمتفجرات"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"البصمة الواضحة" في بنائه وتجهيزه".



وختم بالقول إن "مشروعًا استغرق عقودًا لبنائه أصبح بلا جدوى خلال أسبوع واحد"، متسائلًا عما "إذا كان " " سيتمكن مستقبلًا من إعادة بناء ما تم تدميره"، ومعتبرًا أن "الحزب لم يعد يمتلك مناطق قتال فعالة في ".