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عربي و دولي

"عقود تدمرت بأسبوع".. هل تنهار دفاعات الحزب؟

2026-06-12 | 05:42
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&quot;عقود تدمرت بأسبوع&quot;.. هل تنهار دفاعات الحزب؟
"عقود تدمرت بأسبوع".. هل تنهار دفاعات الحزب؟

زعم القائد السابق لوحدة "ماجلان" في الجيش الإسرائيلي أن "دفاعات "حزب الله" في جنوب لبنان تشهد انهيارًا كبيرًا"، مدعيًا أن "قواته دمرت مجمعًا ضخمًا تحت الأرض في منطقة بوفورت (الشقيف) شمال الليطاني، وصفه بأنه "مدينة كاملة" تضم غرف عمليات ومستشفى ومخازن أسلحة وإمدادات تكفي لأشهر".

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، قال الضابط الإسرائيلي: "الحزب أُضعف بشدة مقارنة بما كان عليه قبل عام ونصف"، معتبرًا أنه "بات يتجنب الاحتكاك المباشر مع الجيش الإسرائيلي ويعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة".

وأضاف: "قواته أمضت عامين في التخطيط للعملية ضد مجمع بوفورت، وتمكنت خلال العمليات من تفكيك مئات العبوات الناسفة وتأمين الطرق أمام تقدم الوحدات العسكرية الإسرائيلية نحو نهر الليطاني".

وتابع: "المجمع كان يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة ومخازن للمتفجرات"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"البصمة الإيرانية الواضحة" في بنائه وتجهيزه".

وختم بالقول إن "مشروعًا استغرق عقودًا لبنائه أصبح بلا جدوى خلال أسبوع واحد"، متسائلًا عما "إذا كان "حزب الله" سيتمكن مستقبلًا من إعادة بناء ما تم تدميره"، ومعتبرًا أن "الحزب لم يعد يمتلك اليوم مناطق قتال فعالة في جنوب لبنان".
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