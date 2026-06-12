📺 حرب التسريبات تحاصر الاتفاق (التفاصيل في النشرة المسائية)

معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة