وزير الداخلية أحمد الحجار: ضبط مستودع وكمية كبيرة من الكبتاغون معدة للتهريب في منطقة الجية إثر معلومات دقيقة وردت عبر مديرية مكافحة المخدرات في الداخلية السعودية