الحجار: شكّل التنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عاملا داعما لهذا الإنجاز الأمني بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على حماية مجتمعيهما من آفة المخدرات