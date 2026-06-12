مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار حتى في حال اتفاق أميركي – إيراني حيث تسعى للسيطرة الأمنية جنوب لبنان حتى نهر الأولى في صيدا على ان تطبَّق خطة الجيش اللبناني شمال الاولي