قيادة الجيش: مسيّرة إسرائيلية استهدفت عسكرياً أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة النبطية دون إصابته ثم استهدفته مجددًا على طريق كفررمان ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة