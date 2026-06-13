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محليات

حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور

2026-06-13 | 07:42
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حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور
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حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور

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وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ "الجديد": حزب الله لا يمانع في تأمين أمن إسرائيل من خلال سحب مسلحيه من جنوب الليطاني وهو يرى نفسه منتصرًا على المجموعات اللبنانية الأخرى
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