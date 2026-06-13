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حزب الله: استهدفنا بمسيرتين انقضاضيتين تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت
حزب الله: استهدفنا بمسيرتين انقضاضيتين تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت
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حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور
2026-06-13 | 07:42
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حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور
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