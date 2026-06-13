مصادر دبلوماسية للجديد: المسؤولون اللبنانيون تلقّوا رسالة غير مباشرة تدعو إلى الاستفادة من الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار مع التأكيد أن مفاوضات واشنطن تخصّ الدولة اللبنانية حصراً