حزب الله وشروط ما بعد وقف النار (المدن)

كما يعتبر حزب الله
أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتمَّ وفق جدول زمني واضح ومحدد، ويؤكد رفضه المطلق لما يسمى "حرية الحركة"، بوصفها تفريغاً كاملاً لوقف إطلاق النار من أي مصداقيَّة أو مضمونٍ عملي.
وأضافت الصحيفة: وكان واضحاً كيف مهَّد حزب الله
لفرضية استمرار الاحتلال
والاستعداد لمقاومته في بياناته الأخيرة
. فقد حرص، منذ فترة، على إضافة عبارة جديدة
في مستهل بيانات عملياته تقول: «واستناداً إلى الحق
المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض». وهي عبارة تحمل دلالاتٍ سياسية واضحة، وتعني تثبيت حق مقاومة الاحتلال، كما ترسِّخ معادلة جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار وحدوده وإطاره السياسي والإجرائي، راهناً ومستقبلاً.
ويعتبر الحزب أن مخرجات اللقاءات التي عُقدت في واشنطن
، والتي يصفها بالاستسلامية، تستدعي إعادة التأكيد على المفاهيم التأسيسية في خطابه الإعلامي والسياسي، وفي مقدمتها أن مقاومة الاحتلال حق وواجب تفرضه مقتضيات حماية السيادة والدفاع عن الأرض
، وأنَّها خيار أصيل يتقدم على سائر الخيارات الأخرى.
وقد استبق وقف إطلاق النار وحدد معالم المرحلة التي تليه وكيفية تعاطيه مع وجود الاحتلال، وهو يدرك ضمناً أن المفاوضات الجارية في واشنطن لا يعوّل عليها كثيراً. لذلك عاد إلى مرتكزاته الأولى، واضعاً إطار عمله كمقاومة تحت عنوان "دفاعاً عن لبنان
وشعبه"، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض"، أو تحت عنوان "ورداً على خرق العدو
لوقف إطلاق النار".