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محليات

هل يشمل الاتفاق لبنان؟.. جنبلاط يوجّه رسائل تحذيرية

2026-06-14 | 00:40
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هل يشمل الاتفاق لبنان؟.. جنبلاط يوجّه رسائل تحذيرية
هل يشمل الاتفاق لبنان؟.. جنبلاط يوجّه رسائل تحذيرية

تساءل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منشور عبر منصة "إكس" عما إذا كان الاتفاق المرتقب في المنطقة يشمل لبنان بكامل أراضيه، داعياً إلى التذكير بضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية الجنوبية، والتأكيد على تثبيت الهدنة واستمرار دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

 

وقال جنبلاط: "هل إن الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان؟ وهل الدولة الكريمة تتذكر، ولو جزئياً، ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الجنوب والتأكيد على الهدنة مع أهمية بقاء القوات الدولية؟".

 

وفي جانب آخر من منشوره، انتقد جنبلاط استخدام مصطلح "القرى الآمنة"، معتبراً أنه يشكل محاولة لتجنب توصيف واقع الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، متسائلاً: "هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة، وهو اختراع لتفادي ذكر الاحتلال؟".

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