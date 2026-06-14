هل يشمل الاتفاق لبنان؟.. جنبلاط يوجّه رسائل تحذيرية

وقال جنبلاط: "هل إن الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان؟ وهل الدولة الكريمة تتذكر، ولو جزئياً، ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الجنوب والتأكيد على الهدنة مع أهمية بقاء القوات الدولية؟".
وفي جانب آخر من منشوره، انتقد جنبلاط استخدام مصطلح "القرى الآمنة"، معتبراً أنه يشكل محاولة لتجنب توصيف واقع الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، متسائلاً: "هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة، وهو اختراع لتفادي ذكر الاحتلال؟".
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا تفيد فيه بأنّها بعثتْ بتاريخ 10/6/2026 برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى مستنِدة الى تقريرٍ أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلميّة، ضدّ قيام الجيش الاسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برشّ مادة (Glyphosate) فوق عددٍ من القرى اللبنانيّة الجنوبيّة الحدوديّة، علماً بأنّ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة تحظّر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.