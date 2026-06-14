هل يشمل الاتفاق لبنان؟.. جنبلاط يوجّه رسائل تحذيرية

وقال : "هل إن الاتفاق المزعوم يشمل كل ؟ وهل الدولة الكريمة تتذكر، ولو جزئياً، ضرورة انسحاب من كل الجنوب والتأكيد على الهدنة مع أهمية بقاء الدولية؟".

وفي جانب آخر من منشوره، انتقد جنبلاط استخدام مصطلح "القرى الآمنة"، معتبراً أنه يشكل محاولة لتجنب توصيف واقع الوجود في الأراضي ، متسائلاً: "هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة، وهو اختراع لتفادي ذكر ؟".



