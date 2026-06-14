واضاف المصدر ان ليس بعيدا عن اجواء هذه الاتصالات والمداولات، وانه على اطلاع على ما يجري بين وعين التينة ويتابع كل ما يجري.

وكشف المصدر عن ان التواصل بين بعبدا وعين التينة وكذلك مع السراي كسر الاجواء الملبدة باتجاه السعي الى تحصين موقف بغض النظر عن الخلاف حول المفاوضات ونتائج الجولة الاخيرة في .