هل يفتح اتفاق اسلام اباد الابواب بين بعبدا وحزب الله؟

وردا على سؤال حول انعكاس اتفاق وطهران، قال المصدر « يستطيع ان يلاقي ويستفيد من هذا الاتفاق بغض النظر عن فكرة التمسك بفصل مفاوضات عن مفاوضات واشنطن، وان الاتفاق المذكور وفق مصادر عديدة يشمل لبنان».

ورأى انه في الحد الادنى فان لبنان سيستفيد منه في تثبيت وقف النار في جولة المفاوضات المقبلة في واشنطن في 22 الجاري.