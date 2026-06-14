الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية

وزارة الخارجية الإسرائيلية ردًا على التهديدات الإيرانية: النظام كالمعتاد يكذب و"حزب الله" ممثل إيران هو من هاجم إسرائيل ولن نتحمل إطلاق النار على أراضينا

وزارة الخارجية الإسرائيلية ردًا على التهديدات الإيرانية: النظام كالمعتاد يكذب و"حزب الله" ممثل إيران هو من هاجم إسرائيل ولن نتحمل إطلاق النار على أراضينا