معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية