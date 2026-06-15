اتفاق أميركا وإيران.. وانعكاسه على لبنان | تابعوا البث المباشر

معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق

معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق

معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق

الجيش اللبناني: نشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة