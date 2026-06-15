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معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق
معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق
الجيش اللبناني: نشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة
الجيش اللبناني: نشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة
الجيش اللبناني: لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية
الجيش اللبناني: لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية
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مصدر رسمي لبناني لـ "أ ف ب": لم نتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل اليه
2026-06-15 | 03:43
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مصدر رسمي لبناني لـ "أ ف ب": لم نتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل اليه
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مصدر رسمي لبناني لـ "أ ف ب": لم نتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل اليه
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