إلى أهالي جديدة مرجعيون.. بيان من البلدية

صدر عن بلدية جديدة مرجعيون البيان التالي:



تحيط بلدية جديدة مرجعيون الجميع علماً بأن مفاعيل بيانها السابق الصادر بتاريخ 3/12/2026، والبيانات اللاحقة الصادرة على أثر التحذيرات الإسرائيلية المتكررة والدعوة إلى إخلاء البلدة من قبل النازحين ومن هم من خارجها، لا تزال سارية المفعول.



وعليه، تدعو البلدية، آسفة، جميع المعنيين إلى عدم العودة إلى البلدة في الوقت الراهن، نظراً إلى استمرار التحذيرات الإسرائيلية المتكررة بهذا الشأن، وحرصاً على سلامتهم وسلامة أهالي البلدة.



وإذ تجدد البلدية أسفها لاضطرارها إلى اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها تؤكد أنها تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة، وتعوّل على وعي الجميع وتفهّمهم، واستعدادهم لتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، شاكرةً لهم تعاونهم المعهود، وراجيةً منهم عدم الإحراج.