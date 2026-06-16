لبنانية تحصد المركز الأول في نصف نهائي مهرجان دولي بفرنسا

حققت الطالبة ليا مأمون إنجازاً لافتاً بعد إحرازها المركز الأول على مستوى في الدور نصف النهائي من مهرجان International du Flow الذي نظّمه في ، بمشاركة نخبة من المدارس والمؤسسات التربوية.

