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محليات

مسؤول في البيت الأبيض: الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل

2026-06-17 | 14:26
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مسؤول في البيت الأبيض: الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل
مسؤول في البيت الأبيض: الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل
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مسؤول في البيت الأبيض: الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل

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