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وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
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مصادر في حزب الله لـ"الجديد": إذا التزمت إسرائيل في وقف إطلاق النار سنلتزم وفي حال لم تلتزم سيكون لنا حقّ الرد
2026-06-19 | 09:12
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مصادر في حزب الله لـ"الجديد": إذا التزمت إسرائيل في وقف إطلاق النار سنلتزم وفي حال لم تلتزم سيكون لنا حقّ الرد
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