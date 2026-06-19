ليلة قاسية في جنوب لبنان.. شهداء وجرحى ومفقودون!

ارتكب الاسرائيلي مجازر عدة فجراً، في بلدات الشرقية، حاروف وكفرصير في قضاء ، بعدما استهدفت الجوية بعد منتصف الليل، منازل مأهولة بالسكان ما أدت إلى وقوع عدد من والجرحى والمفقودين.





فقد عاشت ومنطقتها، ليلة من اصعب الليالي خلال فترة العدوان الاخيرة، صعّد من وتيرتها بشكل واسع وقصفت مدفعيته بشكل عنيف ومركز اعتبارا من الأولى والنصف من ليل الخميس -الجمعة مدينة النبطية ومنطقة كفرجوز، وبلدات كفرمان، زبدين، النبطية الفوقا، حبوش، سجد والجبل الرفيع.



وقرابة الثانية وعشرة دقائق ليلاً، شن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات .



وقرابة الثالثة منتصف الليل، أغار على دفعتين على منطقة كفرجوز - النبطية، حي الجامعات في مدينة النبطية، حي البيدر في حاروف وأفيد بسقوط 8 ، اتبعها بغارة علي منطقة الاشعمية بين بلدتي الشرقية والدوير حيث دمر منزلا وافيد بسقوط 4 شهداء، بالتزامن مع قصف مدفعي مركّز لحي الراهبات في مدينة النبطية.



وفي بلدة كفرصير، أدت غارة اسرائيلية الى سقوط 3 شهداء.



بدورها، تعرضت بلدة القصيبة قرابة الرابعة فجرا، لغارة تزامنت مع قصف مدفعي لاطراف كفرصير والقصيبة، تلتها غارات على كفردجال وكفرتبنيت.



واستهدفت مسيّرة معادية قرابة الخامسة فجرا، دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، وافيد بسقوط وجريح.



كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيّرات معادية، تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة.



وقرابة الخامسة والربع فجراً، أغار الطيران على بلدة عدشيت، اتبعها بغارة على منطقة كفرجوز - النبطية وعلى تول، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز لبلدة جبشيت.