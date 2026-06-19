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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أجرى دراسة لتحديد المناطق التي يمكن الانسحاب منها جزئياً في جنوب لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أجرى دراسة لتحديد المناطق التي يمكن الانسحاب منها جزئياً في جنوب لبنان
إن.بي.سي نيوز: ترامب تحدث إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله
إن.بي.سي نيوز: ترامب تحدث إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله
هيئة البث الإسرائيلية: اتصال بين ترامب ونتنياهو
هيئة البث الإسرائيلية: اتصال بين ترامب ونتنياهو
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار
رئاسة الجمهورية: روبيو أكد للرئيس عون وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها
رئاسة الجمهورية: روبيو أكد للرئيس عون وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو
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رئيس الحكومة نواف سلام: اجدد التزام حكومتي بألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن وألا تتهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها
2026-06-19 | 12:01
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رئيس الحكومة نواف سلام: اجدد التزام حكومتي بألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن وألا تتهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها
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