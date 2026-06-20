لجنة عربية ثلاثية لرعاية لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة؟ (الديار)

وتؤكد مصادر مواكبة للاتصالات، ان بداية الحلول تكون دائما صعبة ومعقدة، والمرحلة الجديدة تحتاج للوقت فقط، ولا يمكن اطلاق الأحكام عليها بين ليلة وضحاها، ولن تتحقق الا بعد مفاوضات صعبة وشاقة للحكومة اللبنانية
، لاجبار «اسرائيل» على الالتزام بوقف النار، والبدء بالانسحاب من الجنوب، الذي سيشمل قريبا قلعة الشقيف والقرى الواقعة خارج الخط الأصفر.
وتشيد المصادر المتابعة للمفاوضات، بكلمة الامين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم في الليلة الاولى من احياء ذكرى عاشوراء، ودعوته الى التعاون مع الدولة، وفتح صفحة جديدة
معها، والعمل سويا على الزام «اسرائيل» الانسحاب واعادة الاعمار واطلاق الاسرى، رغم رفضه المفاوضات المباشرة.