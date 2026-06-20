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محليات

لجنة عربية ثلاثية لرعاية لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة؟ (الديار)

2026-06-20 | 00:54
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لجنة عربية ثلاثية لرعاية لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة؟ (الديار)
لجنة عربية ثلاثية لرعاية لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة؟ (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

أكدت معلومات صحيفة "الديار" ان الرعاية العربية للبنان سيتم تفعيلها، عبر تشكيل لجنة عربية قوامها مصر والسعودية وقطر، لدعم لبنان واستقراره ورعايته، كمدخل لاستقرار الامن العربي، والفرصة مؤاتية لنجاح الجهود العربية، التي سترعى الداخل اللبناني بأجواء من التعاون مع ايران، وليس على قاعدة العداء معها. فهذا النهج يثبت مقولة الرئيس بري بان المدخل للاستقرار يتمثل في التعاون الايراني – السعودي.

وتؤكد مصادر مواكبة للاتصالات، ان بداية الحلول تكون دائما صعبة ومعقدة، والمرحلة الجديدة تحتاج للوقت فقط، ولا يمكن اطلاق الأحكام عليها بين ليلة وضحاها، ولن تتحقق الا بعد مفاوضات صعبة وشاقة للحكومة اللبنانية، لاجبار «اسرائيل» على الالتزام بوقف النار، والبدء بالانسحاب من الجنوب، الذي سيشمل قريبا قلعة الشقيف والقرى الواقعة خارج الخط الأصفر.

وتشيد المصادر المتابعة للمفاوضات، بكلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الليلة الاولى من احياء ذكرى عاشوراء، ودعوته الى التعاون مع الدولة، وفتح صفحة جديدة معها، والعمل سويا على الزام «اسرائيل» الانسحاب واعادة الاعمار واطلاق الاسرى، رغم رفضه المفاوضات المباشرة.
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ماذا حصل عند مرتفع "علي الطاهر" ليل أمس؟ .. بيان لـ "حزب الله"

صدر عن غرفة العمليات في "حزب الله"، البيان التالي:

يتذرّع العدوّ الإسرائيليّ مرةً أخرى بادّعاءاتٍ كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يومًا، بما في ذلك الخروقات التي يمارسها منذ ليل أمس حتّى اليوم.


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ماذا حصل عند مرتفع "علي الطاهر" ليل أمس؟ .. بيان لـ "حزب الله"

صدر عن غرفة العمليات في "حزب الله"، البيان التالي:

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