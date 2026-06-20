مسودة اتفاق على الطاولة.. وبري يطلب ضمانات (المدن)

جاء في صحيفة "المدن":



أفادت معلومات الصحيفة بأن التحضيرات تتقدّم لمفاوضات مباشرة ولمسودة اتفاق أمني يجري إعدادها بعيداً من الأضواء بين وإسرائيل بوساطة أميركية.

وبحسب المعطيات، تتناول المسودة المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها ، وآلية انتشار بعد الانسحاب، ودور قوات المراقبة، سواء عبر قوات "اليونيفيل" أو من خلال آلية "الميكانيزم" المعتمدة حالياً. كما تتضمن نقاشاً حول فكرة سبق أن طرحها ، تقضي بأن يشمل الانسحاب قضاءً كاملاً، لا مجرد نقاط محددة ومعزولة.

وفي قلب هذا المشهد، يقف في موقع المترقب الحذر. فبحسب معلومات متقاطعة، يفضّل بري عدم إعلان موقف نهائي من الاتفاق أو من المسار التفاوضي قبل الحصول على ضمانات أميركية واضحة تؤكد إسرائيل الفعلي بأي تفاهم قد يتم التوصل إليه.

ويستند هذا الحذر، وفق المصادر، إلى تجارب سابقة مع تفاهمات واتفاقات اصطدمت مراراً بعدم التزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.