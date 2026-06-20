"زرتُ قيادتي قطاع جنوب الليطاني".. ماذا قال قائد الجيش عن العلاقة مع سوريا؟

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعًا في اليرزة، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، خُصّص لعرض التطورات الراهنة في والمنطقة، ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الاعتداءات والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية.

استهلّ العماد هيكل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء المؤسسة العسكرية، مؤكّدًا أنّ تضحياتهم ستبقى مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة والوطن. وشدّد على أنّ القيادة تُجِلّ الشهداء والجرحى وتحفظ إرثهم، لافتًا إلى أنه لمس خلال زياراته لعائلاتهم اعتزازًا بتضحيات أبنائهم رغم الألم الكبير، وثقةً راسخة بالجيش وإيمانًا بدوره الوطني.



ثم توجه بتحية إلى العسكريين الذين يواصلون أداء واجباتهم في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب رغم الأخطار والتحديات، مؤكدًا أنّ تفانيهم وانضباطهم يجسدان القيم الراسخة للمؤسسة العسكرية .



وقال: "خلال زيارتي لقيادتَي قطاع جنوب الليطاني في صور وفوج التدخل الثاني في الزهراني يوم أمس، استمديتُ من العسكريين المعنويات وشعرتُ باعتزازهم برسالتهم".



وتناول الاجتماع المستجدات الأمنية والإقليمية وانعكاساتها على ، وأكد أنّ الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة، ويمنع تحقيق الأهداف المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأنّ المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي.



في ما خص الحدود الشمالية والشرقية، أكد العماد هيكل أنّ العلاقة جيدة مع السلطات في ظل التنسيق المستمر، وأنّ الوحدات العسكرية المعنية بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه.



كما شدد على أهمية الحفاظ على ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية وتعزيز وحدتها ومصداقيتها، وأنّ محاولات النيل من دوره أو التشكيك به لن تؤثّر في عزيمة العسكريين أو التزامهم بأداء واجبهم.



كذلك رَفَضَ الاستغلال الطائفي والسياسي لموقف الجيش المرتبط بأوضاع الموقوفين والأحكام الصادرة بحقهم.



وتطرّق الاجتماع إلى زيارات قائد الجيش إلى الخارج، داعيًا إلى عدم إطلاق التكهنات بشأنها كونها محددة مسبقًا، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع جميع جيوش الدول الشقيقة والصديقة لدعم قدرات الجيش، بما يمكّنه من مواصلة تنفيذ مهماته الوطنية في مختلف الظروف.



من جهة أخرى، أوضح القائد أنّ وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات، لا هوية طائفية لها، وأنّ الجيش طائفته هي البزة العسكرية والوطن.



في ختام الاجتماع، أثنى العماد هيكل على أداء الضباط والعسكريين، داعيًا إلى مواصلة العمل بمستوى عالٍ من الجهوزية والانضباط، ومؤكدًا أنّ نجاح المؤسسة العسكرية يستند إلى تضحيات أفرادها وإخلاصهم في خدمة لبنان وحماية شعبه.