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حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت
2026-06-19 | 17:41
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حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت
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