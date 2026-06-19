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محليات

حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت

2026-06-19 | 17:41
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حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت
حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت
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حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت

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