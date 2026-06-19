حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت

مراسل الجديد: سلسلة غارات على منطقة عقماتا في مرتفعات بلدة اقليم التفاح قضاء النبطية

مراسل الجديد: سلسلة غارات على منطقة عقماتا في مرتفعات بلدة اقليم التفاح قضاء النبطية

مراسل الجديد: سلسلة غارات على منطقة عقماتا في مرتفعات بلدة اقليم التفاح قضاء النبطية

أكسيوس عن مصدر مطلع: عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران