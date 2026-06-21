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مفاوضات سويسرا انطلقت.. وعين ترامب على الحزب مجدداً (شاهد موجز الأخبار مباشرة)
2026-06-21 | 10:33
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مفاوضات سويسرا انطلقت.. وعين ترامب على الحزب مجدداً (شاهد موجز الأخبار مباشرة)
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مفاوضات سويسرا انطلقت.. وعين ترامب على الحزب مجدداً (شاهد موجز الأخبار مباشرة)
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الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في هجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي
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13:15
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