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2026
وزارة الصحة: شهيدان من الجنسية الفلسطينية إثر الغارة على الرشيدية قضاء صور
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كرة السلة
2026-06-20 | 17:19
وزارة الصحة: شهيدان من الجنسية الفلسطينية إثر الغارة على الرشيدية قضاء صور
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الجنسية
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الرشيدية
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