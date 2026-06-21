الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

نعيم قاسم: لن نقبل بوقف إطلاق النار الذي يتضمن "حرية التصرّف" لإسرائيل

2026-06-21 | 11:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نعيم قاسم: لن نقبل بوقف إطلاق النار الذي يتضمن "حرية التصرّف" لإسرائيل
نعيم قاسم: لن نقبل بوقف إطلاق النار الذي يتضمن "حرية التصرّف" لإسرائيل
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم: لن نقبل بوقف إطلاق النار الذي يتضمن "حرية التصرّف" لإسرائيل

محليات

قاسم:

إطلاق

النار

يتضمن

"حرية

التصرّف"

لإسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في هجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي
وزارة الصحة: شهيدان من الجنسية الفلسطينية إثر الغارة على الرشيدية قضاء صور

اقرأ ايضا في محليات

لا حل لسلاح "حزب الله".. دون التفاهم مع ايران! (المدن)
01:08

لا حل لسلاح "حزب الله".. دون التفاهم مع ايران! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "يالأمر ببعض المصادر الأميركية يصل إلى الحديث عن وجود قرار أميركي بإسقاط نتنياهو في الانتخابات. وهناك من ينقل عن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس كلاماً مضمونه أنه يجب عدم عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، لأنه أكبر عائق أمام الاستقرار في الشرق الأوسط، ولأنه لا يمكن العمل معه على "إطلاق مسار السلام" وفق ما يراه الأميركيون، وهناك قناعة أميركية بأن دعوة ترامب لدول عربية وإسلامية إلى الانضمام إلى اتفاقات السلام أو مسار الاتفاقات الإبراهيمية لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية".

01:08

لا حل لسلاح "حزب الله".. دون التفاهم مع ايران! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "يالأمر ببعض المصادر الأميركية يصل إلى الحديث عن وجود قرار أميركي بإسقاط نتنياهو في الانتخابات. وهناك من ينقل عن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس كلاماً مضمونه أنه يجب عدم عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، لأنه أكبر عائق أمام الاستقرار في الشرق الأوسط، ولأنه لا يمكن العمل معه على "إطلاق مسار السلام" وفق ما يراه الأميركيون، وهناك قناعة أميركية بأن دعوة ترامب لدول عربية وإسلامية إلى الانضمام إلى اتفاقات السلام أو مسار الاتفاقات الإبراهيمية لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية".

سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)
01:00

سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري، أن جولة المفاوضات الخامسة التي تُعقد على المستويين السياسي والعسكري، ستشهد فور افتتاحها إصراراً من رئيس الوفد اللبناني، السفير السابق سيمون كرم، على ضرورة تثبيت وقف النار، في ظل السخونة المسيطرة على العلاقات الأميركية- الإسرائيلية، في ضوء هجوم ترمب غير المسبوق على نتنياهو.

01:00

سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري، أن جولة المفاوضات الخامسة التي تُعقد على المستويين السياسي والعسكري، ستشهد فور افتتاحها إصراراً من رئيس الوفد اللبناني، السفير السابق سيمون كرم، على ضرورة تثبيت وقف النار، في ظل السخونة المسيطرة على العلاقات الأميركية- الإسرائيلية، في ضوء هجوم ترمب غير المسبوق على نتنياهو.

بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"
00:50

بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه على تواصل دائم مع رئيسَي: الجمهورية جوزاف عون، والحكومة نواف سلام، رغم أن لديهما أفكاراً غير أفكاري".

00:50

بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه على تواصل دائم مع رئيسَي: الجمهورية جوزاف عون، والحكومة نواف سلام، رغم أن لديهما أفكاراً غير أفكاري".

يحدث الآن

اخترنا لك
لا حل لسلاح "حزب الله".. دون التفاهم مع ايران! (المدن)
01:08
سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)
01:00
بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"
00:50
وقف نار "تجريبي".. ومعادلة اسرائيلية جديدة؟ (الجمهورية)
00:42
عون يعوّل على بري.. وخطة الانسحاب في واشنطن حصراً! (الديار)
00:33
لبنان حاضر في جنيف.. ولا تسليم لدعوات "حزب الله"! (النهار)
00:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026