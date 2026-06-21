معلومات الجديد: عراقجي يزور بيروت قبل نهاية حزيران في مهمة تشمل البحث في ملف السفير الإيراني ولقاءات مع الرؤساء الثلاثة

أفادت صحيفة المدن، بأن "يالأمر ببعض المصادر الأميركية يصل إلى الحديث عن وجود قرار أميركي بإسقاط نتنياهو في الانتخابات. وهناك من ينقل عن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس كلاماً مضمونه أنه يجب عدم عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، لأنه أكبر عائق أمام الاستقرار في الشرق الأوسط، ولأنه لا يمكن العمل معه على "إطلاق مسار السلام" وفق ما يراه الأميركيون، وهناك قناعة أميركية بأن دعوة ترامب لدول عربية وإسلامية إلى الانضمام إلى اتفاقات السلام أو مسار الاتفاقات الإبراهيمية لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية".