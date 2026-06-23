عون يستقبل وزير الداخلية.. وهذا ما تناوله اللقاء

وتطرق البحث إلى قرار المملكة العربية السعودية
استئناف الصادرات اللبنانية
، والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية
والأجهزة الأمنية اللبنانية.
وعن الأوضاع الأمنية في البلاد، شدد الوزير الحجار على الدور الأساسي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، واطلع الرئيس عون
على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الامني تحضيراً لانطلاق العمل في مطار رينيه معوض في القليعات.
واكد الوزير الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت
، حفاظاً على الأمن والاستقرار.