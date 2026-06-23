عون يستقبل وزير الداخلية.. وهذا ما تناوله اللقاء

عرض والبلديات احمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوضع السياسي الراهن، حيث تم التأكيد على دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في .

وتطرق البحث إلى قرار المملكة استئناف الصادرات ، والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها والأجهزة الأمنية اللبنانية.

وعن الأوضاع الأمنية في البلاد، شدد الوزير الحجار على الدور الأساسي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، واطلع على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الامني تحضيراً لانطلاق العمل في مطار رينيه معوض في القليعات.

واكد الوزير الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة ، حفاظاً على الأمن والاستقرار.