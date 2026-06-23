بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.. رسالة تحذيرية من حزب الله!

أعلن في بيان، أن الجيش أطلق، عند الساعة 11:30، النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة ، أثناء عملهم على فتح الطرقات وانتشال جثامين من تحت الأنقاض.



