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الرئيس سلام: طلبت من جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم
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سلام:
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وبلداتهم
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